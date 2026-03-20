MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Langfristige Investition 20.03.2026 10:04:04

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,61 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 383,142 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,43 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,90 CHF wert. Damit wäre die Investition um 83,41 Prozent gesunken.

Der MindMaze Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 68,83 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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