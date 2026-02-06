SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die MindMaze Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 190,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,241 MindMaze Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,70 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 05.02.2026 auf 1,09 CHF belief. Damit wäre die Investition 99,43 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 173,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at