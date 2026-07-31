SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in MindMaze Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 500,000 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 0,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 99,01 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 34,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at