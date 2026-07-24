MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Langfristige Investition 24.07.2026 10:03:37

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen MindMaze Therapeutics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die MindMaze Therapeutics-Anteile bei 93,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,684 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,63 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,84 Prozent abgenommen.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 28,39 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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