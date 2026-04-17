SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,55 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 921,569 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 0,32 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 243,14 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 243,14 CHF entspricht einer negativen Performance von 87,57 Prozent.

Insgesamt war MindMaze Therapeutics zuletzt 48,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at