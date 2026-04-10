MindMaze Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Performance im Blick 10.04.2026 10:03:36

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 83,333 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,29 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24,17 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 97,58 Prozent eingebüßt.

MindMaze Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,83 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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