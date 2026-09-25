MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lukrativer MindMaze Therapeutics-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden MindMaze Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 83,333 MindMaze Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 0,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12,15 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 98,79 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich jüngst auf 24,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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