Anleger, die vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,333 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,13 CHF belief. Mit einer Performance von -98,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 22,86 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at