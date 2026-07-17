SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MindMaze Therapeutics-Papier an diesem Tag 2,71 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36,900 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,88 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 16.07.2026 auf 0,16 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 94,12 Prozent gleich.

MindMaze Therapeutics war somit zuletzt am Markt 28,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at