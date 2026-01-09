MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 09.01.2026 10:05:10

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 114,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,871 MindMaze Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,36 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 08.01.2026 auf 1,56 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,64 Prozent verringert.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 251,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MindMaze Therapeutics

mehr Nachrichten