SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 114,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,871 MindMaze Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,36 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 08.01.2026 auf 1,56 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,64 Prozent verringert.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 251,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at