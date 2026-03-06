MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

Frühes Investment 06.03.2026 10:03:46

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien verlieren können.

Am 06.03.2021 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das MindMaze Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,781 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,64 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 05.03.2026 auf 0,65 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 99,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 100,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

