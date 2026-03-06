MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Frühes Investment
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen
Am 06.03.2021 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das MindMaze Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,781 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,64 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 05.03.2026 auf 0,65 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 99,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 100,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu MindMaze Therapeutics
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MindMaze Therapeutics
|0,61
|-13,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.