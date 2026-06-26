MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lohnende MindMaze Therapeutics-Anlage?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MindMaze Therapeutics-Aktie 83,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,202 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 0,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 99,74 Prozent.
Der MindMaze Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 36,42 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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