SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 12,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,305 mobilezone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 14,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 140,34 CHF wert. Mit einer Performance von +14,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 613,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at