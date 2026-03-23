SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in mobilezone eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden mobilezone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,04 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 7,669 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 117,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,32 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,48 Prozent vermehrt.

mobilezone war somit zuletzt am Markt 661,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at