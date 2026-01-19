mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler mobilezone-Einstieg? 19.01.2026 10:04:02

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die mobilezone-Aktie bei 13,26 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 7,543 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,53 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 16.01.2026 auf 13,46 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,53 Prozent.

Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 580,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu mobilezone ag

mehr Nachrichten