SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die mobilezone-Aktie bei 13,26 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 7,543 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,53 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 16.01.2026 auf 13,46 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,53 Prozent.

Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 580,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at