mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Performance im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,46 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 956,023 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 13,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 906,31 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,06 Prozent.
Insgesamt war mobilezone zuletzt 582,52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|14,38
|-0,69%