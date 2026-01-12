SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,46 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 956,023 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 13,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 906,31 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,06 Prozent.

Insgesamt war mobilezone zuletzt 582,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at