Langfristige Investition 23.02.2026 10:04:23

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in mobilezone-Aktien gewesen.

Das mobilezone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen mobilezone-Anteile letztlich bei 12,54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 797,448 mobilezone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 15,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 073,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 653,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

