SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in mobilezone eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 12,44 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 8,039 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 14,86 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,45 Prozent.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 640,99 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at