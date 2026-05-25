mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Profitable mobilezone-Investition?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 12,44 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 8,039 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 14,86 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,45 Prozent.
Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 640,99 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!