mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Performance im Blick
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 5 Jahren abgeworfen
Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 925,926 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 814,81 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Papiers am 26.06.2026 auf 13,84 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 814,81 CHF, was einer positiven Performance von 28,15 Prozent entspricht.
mobilezone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 596,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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