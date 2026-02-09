mobilezone Aktie
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 10,48 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 9,542 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 14,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,69 Prozent.
mobilezone wurde am Markt mit 631,77 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
