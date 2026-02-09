mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

Rentables mobilezone-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 10,48 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 9,542 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 14,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,69 Prozent.

mobilezone wurde am Markt mit 631,77 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu mobilezone ag

Analysen zu mobilezone ag

Aktien in diesem Artikel

mobilezone ag 15,98 0,00% mobilezone ag

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

