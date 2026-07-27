mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Investition im Blick
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.07.2021 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,86 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,208 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (14,70 CHF), wäre die Investition nun 135,36 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 634,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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