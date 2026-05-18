mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lohnender mobilezone-Einstieg?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem mobilezone-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 12,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 825,083 mobilezone-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 14,48 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 947,19 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,47 Prozent vermehrt.
mobilezone wurde am Markt mit 624,19 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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