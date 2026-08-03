mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Lukrative mobilezone-Investition? 03.08.2026 10:03:45

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,205 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen mobilezone-Aktien wären am 31.07.2026 1 232,74 CHF wert, da der Schlussstand 14,30 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,27 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich jüngst auf 616,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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