mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lukrative mobilezone-Investition?
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,205 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen mobilezone-Aktien wären am 31.07.2026 1 232,74 CHF wert, da der Schlussstand 14,30 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,27 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von mobilezone belief sich jüngst auf 616,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
10:03
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|mobilezone erhält ISO 14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem (EQS Group)
Analysen zu mobilezone ag
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|15,30
|-0,52%