mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Lukratives mobilezone-Investment? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie Anlegern gebracht.

Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der mobilezone-Aktie betrug an diesem Tag 13,58 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,364 mobilezone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 13,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,33 Prozent mehr wert.

mobilezone war somit zuletzt am Markt 592,47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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