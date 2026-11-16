mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Frühe Anlage
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 77,280 mobilezone-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 12,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 958,27 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,17 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 535,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
Analysen zu mobilezone ag
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|13,44
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.