mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Frühe Anlage 16.11.2026 10:03:29

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 77,280 mobilezone-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 12,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 958,27 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,17 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 535,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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