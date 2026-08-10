mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Performance im Blick
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der mobilezone-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen mobilezone-Anteile letztlich bei 10,94 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 914,077 mobilezone-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 14,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 833,64 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,34 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 605,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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