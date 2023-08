SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes mobilezone-Investment eingefahren

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren mobilezone-Anteile 16,32 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 612,745 mobilezone-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen mobilezone-Anteile wären am 11.08.2023 8 627,45 CHF wert, da der Schlussstand 14,08 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 13,73 Prozent.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 597,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at