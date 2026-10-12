SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie gebracht.

mobilezone-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das mobilezone-Papier bei 13,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 732,064 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 755,49 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 09.10.2026 auf 11,96 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 12,45 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 516,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at