mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Performance im Blick
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades mobilezone-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 13,59 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 735,901 mobilezone-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 11,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 816,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,84 Prozent.
mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 516,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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