Bei einem frühen Investment in mobilezone-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades mobilezone-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 13,59 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 735,901 mobilezone-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 11,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 816,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,84 Prozent.

mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 516,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at