Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Mobimo-Investment 30.09.2026 10:03:37

SPI-Wert Mobimo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mobimo vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Investment in Mobimo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Mobimo-Papier bei 327,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,306 Mobimo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 100,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 330,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,92 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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