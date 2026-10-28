SPI-Wert Mobimo-Aktie: Hätte sich eine Mobimo-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?

Anleger, die vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug an diesem Tag 340,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 2,937 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 338,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 994,13 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,59 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at