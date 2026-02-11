SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mobimo-Aktie an diesem Tag 180,98 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,553 Mobimo-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,49 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 10.02.2026 auf 390,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,49 Prozent angewachsen.

Am Markt war Mobimo jüngst 2,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at