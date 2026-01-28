SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.01.2023 wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mobimo-Aktie 240,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,167 Mobimo-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 616,67 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 27.01.2026 auf 388,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,67 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at