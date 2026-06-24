Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lukrative Mobimo-Investition?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 295,25 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,387 Mobimo-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 165,10 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 23.06.2026 auf 344,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 165,10 CHF entspricht einer Performance von +16,51 Prozent.
Der Börsenwert von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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