Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Rentable Mobimo-Investition? 29.04.2026 10:03:44

SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Mobimo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Mobimo-Aktie an diesem Tag bei 279,46 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,783 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 374,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 400,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 34,01 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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