Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Performance
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Mobimo-Anteile bei 289,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,345 Mobimo-Papiere. Die gehaltenen Mobimo-Aktien wären am 23.12.2025 125,04 CHF wert, da der Schlussstand 362,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,04 Prozent.
Mobimo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,72 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobimo AGmehr Nachrichten
Analysen zu Mobimo AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mobimo AG
|391,00
|0,77%