Mobimo Aktie

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

Mobimo-Performance 24.12.2025 10:03:46

SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mobimo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Mobimo-Anteile bei 289,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,345 Mobimo-Papiere. Die gehaltenen Mobimo-Aktien wären am 23.12.2025 125,04 CHF wert, da der Schlussstand 362,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,04 Prozent.

Mobimo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,72 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Mobimo AG

