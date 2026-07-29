Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Performance
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,494 Mobimo-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 350,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,09 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 173,09 CHF, was einer positiven Performance von 73,09 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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