Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Performance
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Mobimo-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 316,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Mobimo-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,596 Mobimo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (342,00 CHF), wäre das Investment nun 10 805,69 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,06 Prozent.
Mobimo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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