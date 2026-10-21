SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mobimo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 207,44 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 0,482 Mobimo-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 336,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,22 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,22 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at