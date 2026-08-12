Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Rentables Mobimo-Investment?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Mobimo-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mobimo-Aktie letztlich bei 253,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,526 Mobimo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 675,89 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 11.08.2026 auf 346,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,76 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Mobimo einen Börsenwert von 2,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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