Mobimo Aktie

Mobimo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Mobimo-Anlage im Blick 15.04.2026 10:04:18

SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Mobimo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 307,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,326 Mobimo-Aktien. Die gehaltenen Mobimo-Anteile wären am 14.04.2026 126,06 CHF wert, da der Schlussstand 387,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 26,06 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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