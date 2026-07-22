SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 299,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Mobimo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33,406 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 11 692,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 350,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,92 Prozent.

Am Markt war Mobimo jüngst 2,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at