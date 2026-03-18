SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 305,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,733 Mobimo-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 378,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 389,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,90 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Mobimo eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at