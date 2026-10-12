SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Molecular Partners-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,99 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 335,008 Molecular Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 075,38 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 09.10.2026 auf 3,21 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,54 Prozent erhöht.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 123,13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at