Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Lohnendes Molecular Partners-Investment? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Anlegern gebracht.

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,05 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 415,800 Molecular Partners-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 259,88 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 12.06.2026 auf 3,03 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,40 Prozent.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 113,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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