Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Molecular Partners-Anlage unter der Lupe 01.06.2026 10:04:06

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Molecular Partners-Investment verlieren können.

Am 01.06.2023 wurde die Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 5,51 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,149 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,99 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 29.05.2026 auf 3,14 CHF belief. Mit einer Performance von -43,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 117,89 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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