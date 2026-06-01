Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Molecular Partners-Anlage unter der Lupe
|
01.06.2026 10:04:06
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 01.06.2023 wurde die Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 5,51 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,149 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,99 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 29.05.2026 auf 3,14 CHF belief. Mit einer Performance von -43,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 117,89 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:04
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.05.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.05.26
|SIX-Handel: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Molecular Partners AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,48
|2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.