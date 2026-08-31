Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Molecular Partners-Investition im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,32 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 51,760 Molecular Partners-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 3,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,89 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 81,21 Prozent.
Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 139,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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