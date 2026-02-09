Molecular Partners Aktie

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Lukrative Molecular Partners-Investition? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Molecular Partners-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Molecular Partners-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,14 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 628,664 Molecular Partners-Papiere. Die gehaltenen Molecular Partners-Anteile wären am 06.02.2026 5 863,19 CHF wert, da der Schlussstand 3,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,37 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 134,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

