SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Molecular Partners-Papier an diesem Tag 27,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,900 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 2,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 89,04 Prozent vermindert.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at