Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Lukrative Molecular Partners-Anlage? 28.09.2026 10:03:45

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 18,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Molecular Partners-Papier investiert hätte, befänden sich nun 549,451 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 25.09.2026 1 769,23 CHF wert, da der Schlussstand 3,22 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,31 Prozent verringert.

Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,37 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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